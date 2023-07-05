Во время контрнаступления украинские воины, похоже, сосредотачиваются на создании асимметричного вектора истощения, который сохраняет жизнь защитников Украины ценой более медленных темпов освобождения территорий, в то же время постепенно истощаются живая сила и техника РФ.
Темпы, которыми сейчас идет контрнаступление Украины, не указывают на тупиковость ситуации и не являются доказательством того, что Киев якобы не может вернуть большие территории, идет речь в отчете американского военного института (ISW).
"Нынешнее украинское контрнаступление является менее драматичным и быстрым, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешным, чем неудачное российское зимне-весеннее наступление. В целом по своему темпу и первоначальному прогрессу оно больше всего похоже на более медленное, но успешное херсонское контрнаступление", - отметили аналитики.
Война в Украине - новости, которые сейчас надо знать
Украинский президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что Силы обороны пошли в контрнаступление. Уже освобожден ряд населенных пунктов.
Утром 5 июля Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что наши воины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях и южнее и севернее Бахмута. Кроме того, противники на Запорожском и Херсонском направлении направляют основные силы на то, чтобы не позволить нашим бойцам двигаться вперед.