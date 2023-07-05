Темпы контрнаступательных действий не указывают на тупиковость ситуации, отметили американские аналитики.

Во время контрнаступления украинские воины, похоже, сосредотачиваются на создании асимметричного вектора истощения, который сохраняет жизнь защитников Украины ценой более медленных темпов освобождения территорий, в то же время постепенно истощаются живая сила и техника РФ.

Темпы, которыми сейчас идет контрнаступление Украины, не указывают на тупиковость ситуации и не являются доказательством того, что Киев якобы не может вернуть большие территории, идет речь в отчете американского военного института (ISW).

"Нынешнее украинское контрнаступление является менее драматичным и быстрым, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешным, чем неудачное российское зимне-весеннее наступление. В целом по своему темпу и первоначальному прогрессу оно больше всего похоже на более медленное, но успешное херсонское контрнаступление", - отметили аналитики.

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Война в Украине - новости, которые сейчас надо знать

Украинский президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что Силы обороны пошли в контрнаступление. Уже освобожден ряд населенных пунктов.

Утром 5 июля Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что наши воины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях и южнее и севернее Бахмута. Кроме того, противники на Запорожском и Херсонском направлении направляют основные силы на то, чтобы не позволить нашим бойцам двигаться вперед.

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