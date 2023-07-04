В РФ предложили передавать оккупантам гражданские плавсредства.

Российские военные блогеры тревожно отреагировали на недавнюю активность украинских сил на Херсонском направлении, и это свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку Днепр.

Возможно, по мнению блогеров, российское командование группировки "Днепр" не подготовило оккупационные силы к такой угрозе, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). В частности, один из блогеров обратился к руководителям республик Татарстан, Дагестан, а также Приморского и Краснодарского краев и Астраханской области с просьбой перебросить на Херсонское направление лодки, которые отобрали у браконьеров.

Блогер отмечал, что такие суда остро необходимы оккупантам из группировки войск Южного военного округа "Днепр".

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Еще один блогер высказался о необходимости возрождения флотилии "Днепр" - специального военного речного подразделения, действовавшего, в частности, во время русско-турецких войн в XVIII веке и Второй мировой войны.

По его мнению, благодаря наличию такой флотилии, в состав которой можно взять гражданские катера, могло бы "значительно улучшиться" положение захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается - что надо знать

Напомним, 10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил то, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Уже есть серьезные успехи - от российских захватчиков освободили ряд населенных пунктов.

3 июля утром Генштаб ВСУ сообщил, что на Херсонском и Запорожском направлении россияне сосредотачивают главные силы на том, чтобы не дать нашим защитникам и защитницам продвинуться вперед.

Стоит отметить, что 1 числа разведка Британии сообщила о пересечении Днепра украинскими силами под Херсоном возле Антоновского моста. По ее данным, наши воины пытались закрепиться на левобережье.

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