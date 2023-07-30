Оккупанты глушат работу Starlink на "нуле". На данный момент известно о том, что агрессор готовит систему подавления сигнала Starlink к промышленному производству.

Оккупационная российская армия научилась глушить Starlink, чем существенно усложнила выполнение задания защитникам Украины.

Такое заявление сделал полковник ВСУ Юрий Мадяр, отметив при этом, что оккупанты глушат работу Starlink на "нуле". На данный момент известно о том, что агрессор готовит систему подавления сигнала Starlink к промышленному производству.

"Думаю, всем понятно, что фронт без Старлинка – существенно сложнее, чем даже фронт без F-16", - отметил Мадяр.

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Starlink в Украине

Сразу же после российского вторжения в Украину компания SpaceX предоставила Киеву доступ к спутниковой связи Starlink. Первые терминалы были активированы уже 26 февраля 2022 года.

В октябре 2022 года Илон Маск заявил, что не может позволить себе постоянно оплачивать Starlink для Украины. Он отметил, что содержание этих спутниковых платформ стоило его компании $20 млн в месяц.

В апреле 2023 в СМИ начала появляться информация о том, что Россия глушит Starlink в Украине при помощи секретного оружия. The Washington Post писал о том, что у Кремля семь комплексов, которые способны отслеживать спутник. Три из них могут находиться в столице, Крыму, а также Калининграде, то есть относительно рядом с зоной боевых действий, что позволяет атаковать украинские средства связи.

В июне 2023 года Пентагон подписал соглашение с компанией Илона Маска на обслуживание Starlink в Украине. В Минобороны США пояснили, что работа Starlink в Украине жизненно необходима.

По состоянию н начало июня 2023 года в Украине было 30 тыс. платформ Starlink.

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