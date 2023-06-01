В Минобороны США пояснили, что работа Starlink в Украине жизненно необходима.

Компания изобретателя Илона Маска SpaceX подписала договор с Пентагоном по обслуживанию спутниковых платформ Starlink в Украине.

Об этом сообщили в Министерства обороны США, передает Голос Америки. "Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы Украина имела устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности. Спутниковая связь является жизненно важной в коммуникационной сети Украины, и Минобороны подписало соглашение по Starlink на услуги такого типа", - прокомментировали в Пентагоне.

Starlink в Украине

В начале войны в Украине компания SpaceX предоставила доступ Киеву к спутниковой связи Starlink. Первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года.

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В октябре того же года Илон Маск заявил, что не может позволить себе постоянно оплачивать Starlink для Украины. Он отметил, что содержание этих спутниковых платформ стоило его компании $20 млн в месяц.

На сегодня в Украине есть 30 тыс. платформ Starlink.

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