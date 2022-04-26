Таким образом рашисты хотят посеять панику среди гражданского населения.

Оккупанты от имени украинских бойцов присылают фейковые сообщения жителям Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Отмечается, что номер горячей линии бригады (+380 (99) 736 18 89) был сломан.

"Не имея успеха в наступательных действиях противник прибегает к информационно-психологическим операциям и рассылает сообщения жителям Николаевской и Херсонской областе с целью создания паники на наших территориях", - сказано в сообщении.

Украинские бойцы призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Номер горячей линии бригады изменен.

Как сообщалось ранее, после деклассирования в начале войны российская пропаганда снова "поднимает голову". По данным СМИ, в Италии на многих каналах предоставляют слово пророссийским "экспертам" или пропагандистам.

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