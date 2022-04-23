В частности, в Италии на многих каналах предоставляют слово пророссийским "экспертам" или пропагандистам.

Вечером в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики начали наступление на востоке страны. Но если Донбасс – это новая линия фронта на земле, то Западная Европа – это место, где прямо сейчас проходит решающая битва информационной войны.

Кремлевская машина пропаганды, полностью проигравшая информационную войну в начале полномасштабного вторжения, сейчас снова "поднимает голову" в европейских медиа, пишет издание о дезинформации и фейках Coda.

Так, в Италии на многих каналах предоставляют слово пророссийским "экспертам" или пропагандистам: те подвергают сомнению факты резни в Буче, транслируют российскую ложь о якобы обстреле вокзала в Краматорске украинской ракетой и т.д.

"В Буче была резня, но я, честно говоря, не могу утверждать, кто за этим стоит", – цитирует издание одного из гостей политического ток-шоу Zona Bianca с миллионной аудиторией.

Итальянские шоу в прайм-таймах регулярно предоставляют трибуну гостям, которые приводят аргументы в пользу вторжения в Украину или повторяют тезисы кремлевской пропаганды. Так, например, канал Rete4 пригласил на одно из своих вечерних шоу идеолога Кремля Александра Дугина, который воспользовался этой возможностью, чтобы на беглом итальянском объяснить, что путинское вторжение на самом деле является "войной ценностей, духовной войной".

В свою очередь распространение прокремлевских нарративов на итальянском телевидении непреднамеренно заставляет замолчать украинские голоса разума.

"Столько лет я пыталась достучаться до итальянской публики, поговорить с итальянскими СМИ об Украине и объяснить, что происходит. Но это одна и та же дезинформация, одни и те же ошибки, одни и те же нарративы об Украине, повторяющиеся снова и снова", – цитирует издание слова независимой журналистки Ольги Токарюк, которая раньше была частой гостьей на итальянских ток-шоу,

"Не могу поверить, что мне пришлось объяснять это в прямое эфире", – говорит другая журналистка Ирина Матвийшин после того, как ее заставили вести сюрреалистические дебаты на тему, была ли аннексия Крыма РФ незаконной.

Журналиста Ханна Робертс в своей статье для Politico пишет, что в римском парламенте сложился солидный блок правых и левых, который последовательно выступает против поставок оружия на Украину и планов правительства по увеличению военных расходов. Отмечается, что каждый третий парламентарий не присутствовал на обращении президента Владимира Зеленского к итальянскому парламенту в марте.

В то же время, в преддверии второго тура выборов во Франции, который состоится в эти выходные, Марин Ле Пен, давняя поклонница Владимира Путина, сократила отставание от действующего лидера Эммануэля Макрона и пообещала сотрудничать с РФ в случае ее победы, аргументируя это тем, что "это помешает Москве заключить более тесный союз с Пекином".

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