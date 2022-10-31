Граждан просят оставаться в укрытиях.

Утром 31 октября 2022 года в Киеве во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов. По сообщениям Киевской городской военной администрации, работает противовоздушная оборона.

"Работает ПВО! Без паники! Находитесь в укрытиях и ожидайте Отбой воздушной тревоги!"- говорится в сообщении.

По сообщениям очевидцев, в Киеве и области прогремело не менее 10 взрывов.

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Жителей призвали не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях. Есть вероятность нового ракетного удара. Сообщалось о запуске с российских ракетоносцев из акватории Каспийского моря.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена.

"В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробнее - позже", - написал Кличко.

Так же в Киевской области в одной из общин есть "прилеты".

"Ракетная атака продолжается. ПВО отрабатывает цели. Оставайтесь в укрытиях!" – написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Кроме того, в области применяется ограничение подачи электроэнергии.

Ракетные удары РФ по Киеву

В последнее время армия РФ активизировала атаки по объектам критической инфраструктуры Украины с помощью дронов-камикадзе и ракет.

Среди целей рашистов и столица Украины - Киев. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Киев получил новое оборудование противовоздушной обороны для защиты объектов энергосистемы.

Украинцев призвали ограничить пользование электроэнергией, чтобы уменьшить давление на систему.

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