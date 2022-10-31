из-за падения ракеты есть разрушения.

В Винницкой области сбита российская ракета упала на гражданские объекты.

Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"В Винницкой области сбитая рашистская ракета упала на гражданские объекты. Есть разрушения", - говорится в сообщении.

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В то же время, погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и ГСЧС.

Массированный ракетный удар по Украине 31 октября - что известно

Утром 31 октября по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Взрывы прогремели в Киеве, в Запорожской и Черкасской областях, также сообщается о взрывах на Хмельнитчине и Львовщине.

После атаки часть Киева осталась без света, а в некоторых районах нет водоснабжения.

В Харькове зафиксировано два "прилеты" по объекту критической инфраструктуры. Также враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры на Черкасщине.

В Запорожье в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Местные власти предупреждают о возможных перебоях со светом.

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