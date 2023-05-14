Сейчас известно, что 4-недельную общевойсковую подготовку проходят две группы осужденных.

Российские оккупанты пытаются пополнять потери в живой силе за счет заключенных лиц. Недавно зафиксировано прибытие около 200 таких человек в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Роговом Луганской области.

Об этом речь идет в свежей сводке Генштаба. Там отметили, что заключенные прибыли для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки. К концу месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных лиц.

"Также, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области, оккупанты организовали подготовку для 800 вновь прибывших российских заключенных", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона для военной подготовки прибыло около 400 наемников из состава российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер". Подготовка продлится несколько недель. В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из состава российских осужденных.

Российские заключенные на войне в Украине

Российские оккупанты постоянно вербуют осужденных на войну в Украину. Первым к этой практике обратился главарь ЧВК"Вагнер" Евгений Пригожин. Еще осенью прошлого года он активно ездил по российским колониям и уговаривал заключенных ехать на войну.

По данным исследований российских журналистов, потери среди заключенных достигают очень больших размеров, поскольку в бой их отправляют без обмундирования и надлежащей подготовки.

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