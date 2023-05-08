Мужчин призывного возраста будут отправлять в лагеря в случае принудительной эвакуации населения и побега коллаборантов.

На оккупированной территории Луганской области формируют специальные лагеря для мужчин, об этом глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил в Telegram.

"Оккупационные власти так называемой "ЛНР" получили приказ формировать специальные лагеря для мужчин призывного возраста. Они будут туда попадать в случае принудительной эвакуации населения и бегства коллаборантов с захваченных территорий. Мужчин будут отделять от родни и передавать в подчинение военных РФ", - отметил Лысогор.

Кроме того, он сообщил, что в оккупированном Северодонецке российские захватчики ввели штрафы за попытки позвонить родственникам на свободную территорию Украины.

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"На крышах некоторых многоэтажек в Северодонецке можно найти покрытие и позвонить оттуда. Люди активно пользовались этой возможностью, пока об этом не доложили оккупационным властям города. Началось отслеживание и задержание населения. А вот недавно просто ввели штраф за попытку позвонить родным – цена вопроса 5 тысяч рублей", - написал Лысогор.

Террор на оккупированных территориях Украины

Российские захватчики усиливают паспортизацию и фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Особенно террор усилили после указа президента РФ Владимира Путина от 27 апреля 2023 года относительно депортации из захваченных территорий Украины людей, отказавшихся вступать в российское гражданство. Согласно указу, граждане Украины, которые проживают оккупированных территориях и решили сохранить украинское гражданство, могут проживать там до 1 июля 2024 года. После чего их могут депортировать.

2 мая стало известно, что российские оккупанты на временно захваченной территории Луганской области проводят принудительные медосмотры детей.

5 мая глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что российские захватчики в украинских школах на оккупированных территориях Луганской области угрожают отстранением от обучения и заставляют украинских детей на линейках до 9 мая принять участие в российские пропагандистской акции "Бессмертный полк".

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