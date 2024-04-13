Жертвой противников стал гражданский, 1990 года рождения.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и на Черниговщине российская армия расстреляла мужчину, который на машине вез продукты жителям приграничных населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. "Российские террористы расстреляли гражданское авто в приграничье Новгород-Северского района. К сожалению, погиб мужчина, который вез продовольствие населению", - написал он в своем "Телеграм"-канале.

Как уточнили в отделе коммуникаций полиции Черниговской области, российская армия прицельно обстреляла гражданский автомобиль жителя Новгорода-Северского, который доставлял продукты питания в приграничные населенные пункты. В результате обстрела погиб гражданский мужчина, 1990 года рождения.

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Сегодня, 13 апреля, около 10 утра оккупанты атаковали гражданский автомобиль, который двигался по автодороге между селами Новгород-Северской громады. "Местный житель вез продукты в отдаленные приграничные села. В результате обстрела легковой автомобиль загорелся, а мужчина получил смертельные ранения", - отметили в полиции.

По данному факту следователи расследуют уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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В марте в Новгород-Северском районе запущенный россиянами дрон попал в микроавтобус с гражданскими пассажирами. В результате инцидента были пострадавшие. По предварительным сведениям, пострадали три человека.

Также стало известно, что враги сбросили несколько бомб на Семеновку. Сообщалось, что противники, возможно, использовали управляемые авиабомбы.

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