В результате инцидента есть пострадавшие, сообщил глава Черниговской ОВА.

В Новгород-Северском районе Черниговской области российские захватчики попали дроном в микроавтобус с гражданскими.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram. "Сегодня около 13:40 в Новгород-Северском районе вражеский дрон попал в микроавтрбус с гражданскими", - сообщил Чаус.

В частности, по предварительной информации, пострадали три человека. Также оккупанты нанесли удары по Семеновке. "Только что - три взрыва в Семеновке. Предварительно - КАБы", - добавил Чаус.

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Как сообщал УНИАН, российские захватчики в последнее время усилили обстрелы мирных украинских городов и ежедневно убивают гражданское население. В частности, россияне обстрелами уничтожают приграничные населенные пункты Сумщины.

Стоит отметить, что 22 марта захватчики нанесли мощный удар по украинской земле ракетами и дронами, в том числе есть "прилеты" и жертвы в Запорожье и Хмельницком.

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