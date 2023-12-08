До войны воин-рекордсмен занимался спортивной стрельбой.

Украинский снайпер Вячеслав Ковальский установил новый мировой рекорд, поразив российского оккупанта на расстоянии 3800 м.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ, снайпер-рекордсмен до полномасштабного вторжения был бизнесменом и спортсменом-стрелком.

"Я думаю, что россияне теперь узнают, на что способны украинцы. Пусть сидят дома и боятся", - сказал Ковальский.

Снайперский рекорд

Как сообщал УНИАН, снайпер Службы безопасности Украины ликвидировал российского оккупанта с рекордного расстояния.

"Снайпер СБУ установил мировой рекорд результативного выстрела. Он попал в русского солдата с невероятного расстояния в 3800 метров. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров", – сообщили УНИАН источники в СБУ.

При этом, этот выстрел спецназ Службы безопасности произвел из украинской винтовки "Властелин горизонта". На видео, которое есть в распоряжении УНИАН, четко видно попадание в российского оккупанта и испуг других захватчиков, стоявших рядом.

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