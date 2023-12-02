Бойцы СБУ выполняли под Бахмутом контрснайперскую, контрдиверсионную работу и корректировку огня для ВСУ.

Служба безопасности Украины впервые рассказала, как снайперы Центра специальных операций "А" воевали за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной 2023 года.

Как сообщает пресс-служба СБУ, ее спецназовцы вместе с Силами обороны долгое время удерживали эту важную логистическую артерию, чтобы выиграть время для перегруппировки украинских войск и не дать российским оккупантам продвинуться вглубь Украины.

Эти события детальнее описали в фильме "Бахмут. Дорога жизни" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы".

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"Наши Силы обороны сделали все возможное и невозможное, чтобы удержать крепость Бахмут. Вместе с ними активно работал Центр специальных операций "А" СБУ. В составе малых тактических групп наши снайперы прикрывали военных на том направлении", — рассказал глава СБУ Василий Малюк.

Кроме того, бойцы СБУ выполняли под Бахмутом контрснайперскую, контрдиверсионную работу и корректировку огня для ВСУ.

По словам Малюка, большинство снайперов ЦСО "А" СБУ – чемпионы мира по снайпингу. И благодаря своей высокой квалификации они выполняют самые сложные задачи во время войны.

"Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев с реально больших дистанций. И они это делают постоянно, стабильно, эффективно", – подчеркнул глава СБУ.

Важную роль в боях в Донецкой области сыграли также FPV-дроны. Спецназовцы СБУ одними из первых стали использовать их для боевой работы, предварительно совершенствуя и адаптируя под конкретные задачи.

По словам Василия Малюка, решение усилить снайперов СБУ боевыми группами с FPV-дронами было принято во время его визита в Бахмут.

"СБУ является лидером по количеству уничтоженной бронетехники с помощью ударных беспилотников. Одна из наших групп за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники. Дрон, который стоит от 450 до двух тысяч долларов, сжигает многомиллионный танк. Это очень понятная арифметика, которая доказывает эффективность дронов", – отметил руководитель СБУ.

По убеждению Василия Малюка, новые технологии имеют преимущество на поле боя, именно поэтому СБУ активно их использует и развивает.

"В рядах СБУ мы вырастили целое поколение уникальных операторов боевых дронов. Отдельные из них – Герои Украины", – добавил он.

Фильм "Бахмут. Дорога жизни" выпущен в годовщину гибели легендарных снайперов ЦСО "А" СБУ Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева, также посвящен снайперу Александру Вдовиченко, чье имя навеки запечатлено в истории ЦСО "А", и чтит память всех погибших сотрудников СБУ и воинов Сил обороны, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и процветание Украины.