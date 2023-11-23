Пострадавшими от российского обстрела оказались брат и его младшая сестра.

Из-за обстрела российскими оккупантами Херсона пострадали двое детей, у которых, в частности травма головы и ранение лица.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пострадавшими являются 15-летний мальчик и его 11-летняя сестра, их доставили в больницу. Так, у мальчика травмирована голова, нога и спина, а у девочки диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс.

"Сейчас дети находятся в надежных руках херсонских врачей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - добавил Прокудин.

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В Офисе генерального прокурора сообщили, что по данным следствия, около 16:35 враг совершил очередной артиллерийский обстрел города Херсон. Раненые дети пострадали из-за взрыва на территории домовладения.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко отметил, что по состоянию на этот час в Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии погибших нет.

"Ранения получили пять человек, двое из них дети. Всем травмированным оказана медицинская помощь", - написал он.

Обстрел Херсонщины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 23 ноября, российская армия убила пожилого жителя Берислава. 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, когда ехал по улице на велосипеде. Его атаковали с беспилотника.

Оккупанты также обстреляли Чернобаевку. Сообщалось о трех убитых и четырех раненых, а затем - о пяти раненых.

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