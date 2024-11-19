По состоянию на 7 утра предварительно известно о 6 погибших.

Россияне поздно вечером 18 ноября атаковали Глухов Сумской области двумя "Шахедами" и попали в общежитие, есть много погибших и раненых, среди них - дети. Об этом сообщает Сумская областная администрация.

По состоянию на 7 утра предварительно известно о 6 погибших, из них один - ребенок. Ранены - 12 человек, из них два ребенка.

В Сумской ОГА сообщают, что аварийные работы продолжаются, под завалами еще могут находиться жители.

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Как сообщают местные СМИ, среди погибших - мать с ребенком.

Российские атаки на Украину - последние новости

В последние дни Россия усилила атаки на Украину. Так, 17 ноября оккупационная армия России ударила баллистической ракетой по многоэтажному дому в Сумах. В результате этого обстрела погибли 12 человек, среди которых двое детей 9 и 14 лет.

А 18 ноября враг ударил по Одессе ракетой "Искандер". По последней информации, известно о 10 погибших и 55 раненых, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Среди погибших - 7 полицейских - следователи и работник конвойной службы, а также медик и 2 местные жительницы. Среди раненых есть дети.

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