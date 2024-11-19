В городе Глухов Шосткинского района Сумской области в результате российской дроновой атаки поврежден жилой дом. Уже известно о погибших и пострадавших.

Как сообщает Суспільне, около 23:20 жители города услышали два взрыва. Выяснилось, что российский ударный дрон-камикадзе типа "Shahed" попал в один из многоквартирных домов. Журналисты пишут о погибших и раненых, однако количество жертв еще устанавливается.

На опубликованных фото можно увидеть значительные разрушения нескольких этажей. Сейчас на месте удара разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

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