Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.

Сегодня, 18 ноября, Одесса вновь подверглась ракетному удару, есть погибшие и раненые. Как передает корреспондент УНИАН, во время воздушной тревоги в месте раздался громкий взрыв. Местные власти обратились к населению с просьбой находиться в безопасных местах.

Впоследствии глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что Одесса подверглась ракетному удару.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома", - сообщил Кипер.

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко также заявил об очередном прилете.

"Утром по городу работал разведывательный дрон, через несколько часов прилет баллистики. Все без изменений", - констатировал аналитик.

Пресс-служба мэрии заявила, что, по данным руководителей учебных заведений, где находятся дети в дежурных группах, воспитанники успели перейти в укрытие, сейчас они с воспитателями.

В соцсетях люди пишут, что видят дым, который поднимается вверх, и тела людей на дороге. По некоторым данным, ракета попала во двор жилого многоэтажного дома.