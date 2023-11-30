Войска РФ не создают карту минных полей, отметил эксперт.

Россияне от испуга минируют огромные площади территорий в Украине, и карт этих минных полей попросту не существует, что становится проблемой для них самих. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

"Когда одно подразделение уходит и заходит другое - никто никому никакой карты минных полей не передает. Ее просто не существует. А карту троп - передать невозможно. Можно только провести по этой тропе, показывая, как проходить, на что ориентироваться, куда можно становиться, а куда нет. Этого не происходит", - отметил он.

Говоря о масштабах заминирования и, соответственно, о серьезности проблемы, с которой сталкиваются российские войска по своей глупости, Свитан отметил:

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"Россияне от испуга минируют все - там мина на мине и еще сверху минами накрыто. Соответственно, следующее подразделение попадает в такую интересную проблему. Их заводят на позицию, бросают и говорят: "Никуда выходить нельзя, ведь вокруг мины. Карты минных полей нет. Сидите на позициях". Все".

Война в Украине - новые потери РФ

Как писал УНИАН, за 30 ноября авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один - по зенитно-ракетному комплексу россиян.

А подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы войска РФ.

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