Аналитики рассказали, как этому противодействовать.

Россияне принялись устанавливать на дроны-камикадзе Shahed-136 4G-модемы с сим-картами украинских операторов. Как пишет военный портал Defense Express, пока это делается довольно кустарно и напоминает эксперимент, о чем свидетельствуют появившиеся в сети фото. Отмечается, что в случае отсутствия противодействия такая "модернизация" БПЛА может помочь россиянам.

"Сейчас все крепится в прямом смысле слова на липкой ленте, а само решение использует самое примитивное соединение отдельных готовых изделий в виде 4G-модема, повербанка и дополнительных антенн. Но, очевидно, результат применения таких тестовых систем в дальнейшем может привести к их уже штатной установке", - говорится в публикации.

Предполагается, что устанавливают модемы для передачи данных с самого Shahed и не только:

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"Это могут быть текущие координаты, параметры полета и т.д., что позволяет врагу понимать, где именно и какой дрон полетел или наоборот был сбит. А благодаря этому уже строить новые маршруты для обхода ПВО. Второе - возможность передачи данных для изменения маршрута уже во время его полета. Кроме этого, использование сети сотовой связи может служить и для навигации на основе стандартной для многих операторов функции LBS".

Эксперты пришли к выводу, что даже в случае подавления спутниковой навигации Shahed с такой дополнительной системой может "обнулять" погрешность собственной примитивной инерциальной системы, а также идентифицировать спуфинг спутниковой навигации.

РФ устанавливает 4G-модемы на Shahed - как противодействовать

Отмечается, что эффективно противодействовать этому необходимо на уровне государства: как регулятор мобильной связи, так и конкретный оператор, вполне может применить временное ограничение функционирования своей сети в случае угрозы.

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