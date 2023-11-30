Ракетные войска поразили радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток россияне нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, совершили 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Кроме того, с начала суток российские оккупанты атаковали Украину семью ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131", из которых пять были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Видео дня

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще один - по зенитно-ракетному комплексу захватчиков.

"Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

Потери России в войне: последние данные

Как сообщал УНИАН, за 29 ноября ВСУ ликвидировали еще 1 тысячу 180 российских оккупантов, а общие потери России в полномасштабной войне против Украины составляют уже ориентировочно 328 тысяч 760 человек.

Также за время полномасштабного вторжения было уничтожено, в том числе 5 тысяч 551 танк, 10 тысяч 340 боевых бронированных машин и 7 тысяч 909 артиллерийских систем.

Вас также могут заинтересовать новости: