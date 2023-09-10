Сейчас основной задачей российских оккупантов является охрана и оборона так называемого Керченского моста.

Российские оккупанты держат свои подводные лодки в бухтах, поскольку там для них более-менее безопасно. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Их основной задачей сейчас является охрана и оборона так называемого Керченского моста. Они сосредоточили в основном свои усилия именно на этом объекте. Сейчас там шесть кораблей пограничной службы и четыре катера. То есть десять единиц", - заявил он.

Также, как отметил Плетенчук, в Азовском море оккупанты держат один корабль, а в акватории Черного моря - десять.

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По его словам, сейчас российские подводные лодки находятся в пунктах базирования, "там они могут чувствовать себя более или менее защищенно".

"Это даже показательно, что мы смогли загнать вражеские единицы в бухты, где они сейчас находятся чаще, чем в море, чаще, чем раньше. Но они продолжают выполнять учебно-боевые задачи, задачи по охране акватории, обороне пунктов постоянной дислокации", - сказал спикер.

Атаки на Крымский мост

Как сообщал УНИАН, ранее Плетенчук рассказал, что нужно сделать россиянам, чтобы защитить на 100% Керченский мост от атак. Он отметил, что противник сейчас пытается перекрыть боновыми заграждениями и заслоном с пограничных кораблей наиболее опасный, по их мнению, участок, но мост этот достаточно большой - длина 19 км.

Кроме того, по его словам, перекрыть полностью подходы к мосту они не могут, потому что тогда они должны превратить море в озеро. Соответственно, им это самим не выгодно, потому как они тогда будут продолжать логистическое сообщение с другими оккупированными портами - Бердянском и Мариуполем.

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