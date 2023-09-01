Продажа компанией материалов россиянам происходила уже после захвата Россией Крыма.

Датская группа Rockwool на протяжении последних лет обеспечивала россиян оборудование для их атомных подводных лодок, говорится в расследовании Danwatch.

Российские тендерные документы раскрывают, что Rockwool и российская компания ООО "Морские комплексные системы" в июне и сентябре 2014 года – через несколько месяцев после захвата Крыма – заключили первые соглашения на поставку изоляции для суден на российский государственный судостроительный завод "Севмаш". Его могло использовать для строительства двух передовых подводных лодок "Белгород" и "Князь Владимир" (обе могут быть оснащены самым современным ядерным оружием, имеющимся в российском арсенале).

В 2016 году поставки произошли снова. Теперь контракт был заключен с судостроительным предприятием "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург). На этот раз изоляционные материалы использовали для строительства дизельной ударной подводной лодки "Великие Луки".

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Датская бизнес-администрация ранее проводила расследование в отношении Rockwool и оценила, что компания не нарушала санкций ЕС в отношении России. Однако такие компании, как Rockwool, также обязаны следовать рекомендациям ООН по бизнесу и правам человека, которые обязывают гарантировать, что они не способствуют нарушениям прав человека на всех этапах своей цепочки поставок.

Эксперт по правам человека и бизнесу Тара Ван Хо отмечает, что продажа компанией материалов россиянам после захвата Крыма была проблематичной.

"Когда Россия незаконно вторглась и аннексировала части Украины в 2014 году, компании, которые поставляют оборудование для военных, оружие это или изоляция, должны были принять меры, чтобы ограничить поддержку российской армии. Rockwool имеет право навязывать условия своим официальным дистрибьюторам, и им могли использовать эти полномочия, чтобы убедиться, что дистрибьюторы соблюдают стандарты прав человека, включая прекращение продаж российским военным", – говорит она.

Реакция компании Rockwool на расследование

В Rockwool отмечают, что их продукция не может быть переработана в оружие или использовала в военных целях и не классифицируется как товары двойного назначения.

"Rockwool известно, что общая изоляционная продукция, ... продаваемая через внешних дистрибьюторов российских дочерних компаний, в некоторых случаях использовалась на российских военно-морских судах, подобно тому, как эти продукты используются на всех формах судов во всем мире, включая коммерческие и промышленные суда, а также круизные и яхты", – констатировал представитель Rockwool Group Майкл Зарин.

Российские атомные подводные лодки - последние новости

В начале года Россия вывела из боевого состава ВМФ тяжелая атомная подводная лодка "Дмитрий Донской", которая была крупнейшей в мире по водоизмещению.

Летом оккупанты сократили программу посвященного Дню ВМФ РФ парада в Санкт-Петербурге, сняв атомные подводные лодки.

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