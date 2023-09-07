Захватчики "поставили" новый пролет путепровода и продолжают ремонт.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что нужно сделать россиянам, чтобы защитить на 100% Керченский мост от атак. По его словам, противник сейчас пытается перекрыть боновыми заграждениями и заслоном с пограничных кораблей наиболее опасный, по их мнению, участок.

"Но мост этот достаточно большой - длина 19 км. Кроме того, перекрыть полностью подходы к мосту они не могут, потому что тогда они должны превратить море в озеро. Соответственно, им это самим не выгодно, потому что как они тогда будут продолжать логистическое сообщение с другими оккупированными портами - Бердянском и Мариуполем", - сказал Плетенчук во время брифинга.

Он пояснил, что эти украинские порты захватчики используют в своих интересах. В частности, для логистических целей - для обеспечения своей группировки, и для продолжения грабежа временно оккупированных территорий Запорожской и Донецкой областей. Как уточнил Плетенчук, российские оккупанты вывозят сейчас остатки украденного зерна и металл.

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Также представитель прокомментировал ситуацию о состоянии моста, который был поврежден дронами. Он подтвердил, что российские оккупанты установили новый пролет на незаконно построенном Крымском мосту вместо "куска", который был поврежден 17 июля.

"Там ремонтные работы продолжаются. Удалось ли им восстановлено движение по обеим частям автомобильному мосту, пока неизвестно", - сказал Плетенчук.

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17 июля незаконно построен Керченский мост был существенно поврежден под атаки морскими дронами. В частности, из строя вышел пролет. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что оккупанты в несколько раз усилили меры по охране этого объекта.

По его словам, с северной и южной частей моста захватчики выставляют более 10 единиц плавсредств одновременно - 5-6 катеров и 5-6 кораблей. Иногда туда приобщают военных, например, сторожевой корабль "Питливый".

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