По словам военного, с закрытых позиций танки могут стрелять на расстояние до 9 км.

Сейчас, чтобы украинских военных не поражали вражеские дроны, наши танки стреляют с закрытых позиций. Об этом заявил командир танковой роты 44-й отдельной механизированной бригады Иван в эфире "Эспрессо".

"В нашей танковой роте - первые "леопарды", все говорили, что эти машины старенькие, свое отжили. Однако за счет того, что в этих танках нарезная пушка, то мы работаем как снайперы, потому что эти машины четко бьют. Работаем, как артиллерия, с закрытых позиций. Был случай, когда противник накопился в посадке на расстоянии 8600 м, что и было обнаружено нашей аэроразведкой. Поступила информация, что в таком-то квадрате находится враг, мы навели туда свои танки и отработали", - отметил боец.

Он добавил, что после поражения территории, где находились захватчики, аэроразведка проводит дообследование, чтобы выявить уровень ущерба для вражеской локации.

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По словам Ивана, танк четко может работать с закрытых позиций на расстояние почти девять километров.

"Мы полностью изменили стереотипы о танках, что эта машина выезжает только на штурмы, на прямое наведение. Мы начали использовать тактику стрельбы с закрытых позиций, потому что противник постоянно поднимает свои FPV-дроны. И чтобы обезопасить себя и машины, мы работаем с закрытых позиций", - подчеркнул командир танковой роты.

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