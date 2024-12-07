Там Силы обороны продолжают сдерживать врага, который пытается прорвать оборонительные рубежи ВСУ.

Кураховское направление важно для российских оккупантов для выравнивания линии фронта, ведь это даст им возможность перегруппироваться и вывести некоторые подразделения для восстановления.

Об этом в эфире телемарафона сказал Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица". Он отметил, что сейчас ситуация в зоне ответственности ОСУВ остается напряженной, но контролируемой.

"В нашей зоне ответственности за сутки произошло 150 боестолкновений с противником. Больше всего враг атаковал в нашей зоне ответственности - это Покровское, Кураховское, Времовское направления", - рассказал Волошин.

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Говоря о Кураховском направлении, спикер отметил, что там Силы обороны продолжают сдерживать врага, который пытается прорвать оборонительные рубежи ВСУ.

"Для нашего противника это направление важно для выравнивания линии фронта, ведь это позволит ему перегруппироваться, вывести некоторые подразделения для восстановления. А потом, аккумулировав ресурсы, снова в дальнейшем проводить наступательные действия", - пояснил он.

Волошин также отметил, что Времовское направление для врага также является приоритетным, ведь оно является одним из элементов Кураховско-Покровского наступления. "Силы обороны, отбив населенный пункт Новый Комар на направлении, улучшили свое тактическое положение", - сказал спикер.

Война в Украине: новости

Ранее Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" заявил, что Силам обороны Украины угрожает окружение в районе населенного пункта Успеновка на Кураховском направлении.

Он проанализировал динамику боев на Кураховском и Покровском направлениях за последнюю неделю и пришел к выводу, что на Кураховском 5-7 дней назад был пик, а сейчас интенсивность боев фактически сравнялась.

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