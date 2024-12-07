Если раньше россияне старались использовать один тип техники в подразделении, то теперь у них "зоопарк" машин.

В Курской области россияне продолжают активные попытки вытеснить ВСУ и несут тяжелые потери. По номенклатуре сожженной техники россиян видно, что у России закончились полноценные резервы бронетехники, и в ход идет все, что есть под рукой.

Кадры уничтоженной и брошенной российской техники на Курском направлении публикует украинский морпех, действующий в Твиттере под псевдонимом Kriegsforscher. По его данными, речь идет о технике, которой оперировали подразделения ВДВ и морской пехоты ВМФ РФ, которые считаются элитой российской армии.

Израильский военный аналитик Игаль Левин обратил внимание, что сейчас даже элитные части ВС РФ вынуждены оперировать смешанной техникой, вместо ее унификации. Так, в одном полку могут использовать одновременно БМД-2, БМД-4М и БМП-3, или, например, БТР-82, МТ-ЛБ и БМП-3.

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"То есть, пополнение этих подразделений шло из того, что было в наличии, что указывает на отсутствие резерва бронетехники для тех подразделений, что предназначались для контратаки в Курской области", – констатирует Левин.

Российские потери в Украине

Как писал УНИАН, племянница Путина проболталась об огромном количестве "пропавших без вести" российских солдат, из которых подавляющее большинство, очевидно, мертвы. В настоящее время родственники разыскивают почти 50 тысяч российских оккупантов.

Также мы рассказывали, что из-за огромных потерь на фронте Россия снимает с хранения и отправляет на восстановление даже совершенно непригодные танки. Об этом свидетельствуют в частности спутниковые снимки 22-й базы хранения военной техники, откуда выгребли почти все.

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