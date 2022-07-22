Накануне оккупанты из "Градов" ударили по Краматорску.

В Краматорске под завалами школы, разрушенной в результате удара оккупантов, спасатели обнаружили тела трех человек.

Об этом сообщили в МВД.

Там отметили, что сегодня утром завершили аварийно-спасательные и поисковые работы. Спасатели расчистили и разобрали около 205 тонн разрушенных элементов здания. Под завалами обнаружили тела трех человек.

В МВД добавили, что к работам привлекали 38 спасателей и 7 единиц техники.

Напомним, вчера спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины.

Как сообщал УНИАН, 21 июля российские оккупанты "Искандерами" обстреляли Краматорск, в результате чего была разрушена школа и 85 частных домов.

Также вчера британская разведка сообщила, что россияне на Донбассе пытаются захватить Углегорскую ТЭС, поскольку хотят продвинуться в Краматорск и Славянск.

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