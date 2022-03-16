Войска России взорвали боеприпасы на площадке ЗАЭС.

Российские оккупанты полностью разрушили корпус учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Энергоатом в телеграм-канале. Накануне сообщалось, что войска России взорвали боеприпасы на площадке ЗАЭС.

В Энергоатоме отмечают, что россияне взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше осуществлять подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы.

При этом на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей "Росатома". Очевидно, что подрывы боеприпасов на площадке станции осуществляются при их непосредственном участии. Поэтому все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном.

"Энергоатом" призывает партнеров, в частности МАГАТЭ, предпринять решительные действия, ведь теракты россиян будут продолжаться.

Как известно, российские оккупанты используют Запорожскую и Чернобыльскую атомные станции как военные базы.

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