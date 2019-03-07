Наставник Ромы отправлен в отставку после поражения в Лиге чемпионов
23:06, 07 марта 2019Футбол
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Руководство поблагодарило Эусебио Ди Франческо за работу.
Эусебио Ди Франческо / REUTERS
Руководство итальянской "Ромы" отправило в отставку главного тренера команды Эусебио Ди Франческо.
Президент клуба Джеймс Паллотта поблагодарил наставника за работу.
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«Хотел бы поблагодарить Эусебио за усилия. У Ди Франческо всегда был профессиональный подход к работе, он ставил интересы клуба выше личных. Мы желаем ему всего наилучшего в его карьере», – сказал президент "Ромы", которого цитирует официальный сайт римлян.
Эусебио Ди Франческо возглавлял «Рому» начиная с лета 2017 года. На данный момент команда занимает лишь пятое место в Серии А. В эту среду римский клуб проиграл в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов португальскому "Порту" (1:3, 3:4 по сумме двух матчей) и вылетел из турнира.
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