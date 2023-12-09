Местные жители пишут в соцсетях, что горит нефтебаза "Артемида".

В оккупированной Макеевке (восточный пригород Донецка) произошел мощный пожар на местной нефтебазе. Об этом сообщают местные донецкие и макеевские паблики в соцсетях.

"Сообщают о прилете в Макеевке", - пишет паблик "Это Макеевка".

В комментариях под видео с кадрами мощного пожара пользователи пишут, что горит нефтебаза "Артемида". Также в Сети публикуют фото "обломков в Макеевке" без уточнения, о чем идет речь, но с очевидным намеком, что это остатки ракеты, которая ударила по нефтебазе.

Ситуация на оккупированных территориях - последние новости

Как писал УНИАН, россияне решили с 1 января 2024 года запретить движение автотранспорта с украинскими номерами на оккупированных территориях. При этом для замены автономеров владелец машины должен получить паспорт страны-агрессора.

Также мы рассказывали, что на оккупированной части юга Украины скорая помощь прекратила ездить на ночные вызовы, потому что российские оккупанты считают, что медики могут перевозить что-то опасное. Поэтому, если гражданским жителям, вынужденно остающимся во временной оккупации, стало плохо ночью, им уж точно никто не поможет.

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