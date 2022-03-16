Сейчас россияне столкнулись с логистическими проблемами и низким морально-психологическим состоянием.

Советник главы Минобороны Маркиян Лубкивский подтвердил, что оккупанты не оставили намерения попытаться атаковать Киев. Однако ВСУ эффективно сдерживают врага.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

"Агрессор пытается подойти к Киеву еще ближе с северо-восточного направления. Украинская армия здесь блестяще обороняется и осуществляет контрнаступление", - сказал он.

Сейчас россияне столкнулись с логистическими проблемами и низким морально-психологическим состоянием. Эти два фактора, добавил Лубкивский, являются ключевыми в переговорах с Россией.

Советник Резников отметил, что РФ не жалеет человеческие жизни, поэтому нельзя исключать, что "агрессор попытается бросить в бой все имеющиеся ресурсы".

"Российская Федерация пытается привлечь к вторжению в Украину всех, кого не жалко. Очевидно, что они не готовы умереть, но судьба их постигнет такая же, как постигла судьбу 13 800 их предшественников", - сказал Лубкивский.

Как писал УНИАН, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, украинские войска пошли в контрнаступление на российских оккупантов на ряде оперативных направлений.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что боеспособность подразделений оккупационных войск Российской Федерации в Украине потеряна до 40%.