Это кардинально меняет диспозиции сторон, считает советник руководителя ОП.

Украинские войска ушли в контрнаступление на российских оккупантов на ряде оперативных направлений.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Что происходит прямо сейчас. Первое - контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально меняет диспозиции сторон. Второе - начинается бегство российских журналистов с телеканалов", - отметил Подоляк.

Также, по его словам, руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что боеспособность подразделений оккупационных войск Российской Федерации в Украине потеряна до 40%.

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