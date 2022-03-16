Только в районе Чернобаевки враг потерял 7 боевых вертолетов.

Боеспособность подразделений оккупационных войск Российской Федерации в Украине потеряна до 40%.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24:00 15 марта.

"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом потеряно (уничтожено полностью, или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т. н. "операции" на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.

В то же время наступательная операция российских сил против Украины продолжается. "Задача по разгрому группировок ВС Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время оккупанты остановлены на Николаевском направлении", - сказано в сообщении.

На Волынском направлении действия противника изменений не претерпели, основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы. Выявлена переброска в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострелковой бригады (Минск) Северо-Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси.

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