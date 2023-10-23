Любое движение по дороге для россиян является сигналом для того, чтобы открывать огонь.

Постоянный обстрел российскими оккупантами дороги, которая ведет в Авдеевку, затрудняет эвакуацию и поставку гуманитарной помощи в город. Об этом в эфире Радио Свобода заявил глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, несмотря на это, местные жители неохотно покидают Авдеевку. Он отметил, что по состоянию на утро 23 октября в городе остается 1 601 человек.

"Очень сложная логистика. 22 километра до города постоянно под обстрелами-и днем, и ночью. Соответственно, это очень затрудняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Любая логистика - это все через одну дорогу. Конечно, враг пытается ее перерезать. Враг пытается держать ее постоянно под обстрелами. Если у них есть возможность, позволяет погода, они запускают беспилотные аппараты "Орланы", следят за дорогой. Любое движение для них является сигналом для того, чтобы открывать огонь", – проинформировал Барабаш.

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Глава МВА отметил, что сегодня из Авдеевки должна состояться эвакуация, в течение последних трех дней ее не было, и не из-за рисков обстрела, а из-за нежелания людей. По его словам, убеждать горожан уехать очень сложно.

"Очень горький опыт даже в нашем сообществе. Это село Опытное, которое относится к нашей общине. Когда оно было частично оккупировано, и у нас не было возможности завозить туда гуманитарную помощь, и в принципе заезжать не было возможности. И они об этом все знают. И вот такие вещи на них даже не очень влияют. Ответы очень просты: "Надеемся, что до того не дойдет, что наши сейчас их отгонят как дальше, и у нас будет тише, и все будет хорошо", - заявил он.

Ситуация возле Авдеевки - детали

Российские захватчики уже около двух недель продолжают штурм Авдеевки. Ранее представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов заявил, что оборона Авдеевки - имеет большое значение с точки зрения защиты украинских территорий.

По его словам, оборона каждого клочка земли территорий Украины - чрезвычайно важна. "Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не впервые от оккупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, мол, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - сказал Юсов.

Он подтвердил, что сейчас "за контроль над Авдеевкой" происходит очередное обострение, но оккупанты не впервые пытаются взять силой этот населенный пункт. "Они терпели крах, сроки подвигались. Сейчас видим очередное обострение", - резюмировал представитель ГУР.

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