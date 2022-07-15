Вражеский самолет возвращался для проведения доразведки результатов своего удара.

Русские войска нанесли очередные авиаудары по своей технике, оставленной на острове Змеиный.

Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень в Facebook.

Удары были осуществлены с бомбардировщиков Су-24. Со стороны ВСУ потерь нет.

"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить те остатки техники, что были покинуты им на острове Змеином. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения доразведки результатов своего удара по о. Змеиный", - информируют военные.

Освобождение Змеиного

30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск из змеиного "жестом доброй воли".

Благодаря освобождению Змеиного появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна. 9 июля стало известно, что два барже-буксирные составы уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия.

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