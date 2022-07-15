Русские войска нанесли очередные авиаудары по своей технике, оставленной на острове Змеиный.
Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень в Facebook.
Удары были осуществлены с бомбардировщиков Су-24. Со стороны ВСУ потерь нет.
"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить те остатки техники, что были покинуты им на острове Змеином. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения доразведки результатов своего удара по о. Змеиный", - информируют военные.
Освобождение Змеиного
30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск из змеиного "жестом доброй воли".
Благодаря освобождению Змеиного появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна. 9 июля стало известно, что два барже-буксирные составы уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия.