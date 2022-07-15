Россия привлекла два больших десантных корабля.

Россия сменила корабельную группировку морского флота из-за погодных условий.

Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень в Facebook.

Украинским городам ударами угрожают 24 ракеты.

"Из-за раздувания шторма корабельная группировка вражеского флота снова изменила состав: отныне наготове к нанесению ракетных ударов три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два бдк (большие десантные корабли - УНИАН)", - информируют военные.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска российские войска взяли, по словам представителей военно-политического руководства РФ, "оперативную паузу". Однако наступление врага на востоке Украины продолжается.

14 июля ВСУ успешно отбили несколько попыток штурма противника на Донбассе и на юге.

На Харьковском направлении россияне по-прежнему пытаются удержать занятые позиции и не допустить выход украинской армии на украинско-российскую границу.

В то же время резкое перенос боевых действий снова в Киевскую область невозможно, заверил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

ВСУ восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области все еще находится под временной оккупацией.

В четверг, 14 июля, враг в очередной раз совершил военное преступление, выпустив по гражданской инфраструктуре Винницы ракеты "Калибр". По состоянию на вечер четверга было известно о 23 погибших (в том числе троих детей).

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