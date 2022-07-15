Россия сменила корабельную группировку морского флота из-за погодных условий.
Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень в Facebook.
Украинским городам ударами угрожают 24 ракеты.
"Из-за раздувания шторма корабельная группировка вражеского флота снова изменила состав: отныне наготове к нанесению ракетных ударов три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два бдк (большие десантные корабли - УНИАН)", - информируют военные.
Война в Украине: актуальные данные
После захвата Лисичанска российские войска взяли, по словам представителей военно-политического руководства РФ, "оперативную паузу". Однако наступление врага на востоке Украины продолжается.
14 июля ВСУ успешно отбили несколько попыток штурма противника на Донбассе и на юге.
На Харьковском направлении россияне по-прежнему пытаются удержать занятые позиции и не допустить выход украинской армии на украинско-российскую границу.
В то же время резкое перенос боевых действий снова в Киевскую область невозможно, заверил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.
ВСУ восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области все еще находится под временной оккупацией.
В четверг, 14 июля, враг в очередной раз совершил военное преступление, выпустив по гражданской инфраструктуре Винницы ракеты "Калибр". По состоянию на вечер четверга было известно о 23 погибших (в том числе троих детей).