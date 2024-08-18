На сегодня в Покровске остаются почти 60 тысяч человек, поделился глава Покровской городской военной администрации.

Российские оккупанты уже сейчас в 11 километрах от окраин города Покровск, а в городе еще остаются тысячи жителей.

Об этом сказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона. Он напомнил, что обязательная эвакуация в Донецкой области продолжается еще с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в феврале 2022 года, но враг вплотную подходит к окраинам города, поэтому сейчас происходит усиленная эвакуация.

Добряк отмечает, что враг приближается к окраинам Покровска. Он считает, что для оккупантов Покровск важен в логистическом плане. "До окраин города где-то до 11 километров. Город готовится, как и вся остальная часть Донецкой области. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено боевое подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны городов", - сказал руководитель ГВА.

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Добряк отметил, что ранее за месяц эвакуировалось из города 450-500 жителей, а за последнюю неделю - почти 1800. По его словам, в Покровске остаются сейчас 59 тысяч 980 жителей. При этом добавил, что до полномасштабного вторжения в громаде было около 86 тысяч человек. Начальник ГВА отмечает, что в Покровске происходит строительство фортификационных сооружений. "Это непрерывный процесс", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, пресс-офицер бригады "Червона калина", подполковник Николай Коваль отмечал, что на Покровском направлении днем и ночью продолжаются бои с врагом, Силы обороны сдерживают наступление противника, но это дается непросто.

Он подчеркивал, что Покровское направление и в дальнейшем остается самым горячим на фронте - продолжаются круглосуточные нон-стоп бои, которые почти постоянно проводятся в прямом столкновении. Стрелковые бои происходят в лесистой местности и между домами в селах. Враг имеет большие потери, но накопил очень значительное количество личного состава. Он отмечал, что приближение врага к Покровску не означает, что уже завтра город будет оккупирован.

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