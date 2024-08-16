Это не означает, что враг уже прямо завтра будет в Покровске, отмечают военные.

На Покровском направлении днем и ночью продолжаются бои с врагом, Силы обороны сдерживают наступление противника, но это дается непросто. Об этом сказал пресс-офицер бригады "Червона калина", подполковник Николай Коваль в эфире телемарафона.

Он отметил, что Покровское направление и в дальнейшем остается самым горячим на фронте. "Продолжаются круглосуточные нон-стоп бои. Они почти постоянно проводятся в прямом столкновении. Стрелковые бои происходят в лесистой местности и между домами в селах. Враг имеет большие потери, но накопил очень значительное количество личного состава. Украинские бойцы сдерживают наступление врага, хотя это очень сложно", - рассказал Коваль.

Он отмечает, что приближение врага к Покровску не означает, что уже завтра город будет оккупирован.

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"То, что говорят, что враг в 10 километрах, не означает, что он уже прямо завтра будет в Покровске. Мы делаем все для того, чтобы его сдерживать на подходах к нашим позициям", - сказал Коваль.

По его словам, противник постоянно отправляет пехоту в атаку - это могут быть чисто "мясные" штурмы, а иногда первая линия наступления врага, в которой менее подготовленные оккупанты, идет в "мясной" штурм, но сразу за ней заходит другая - более подготовленная группа, которая редко идет в лобовую атаку, а использует различные тактики.

"Такие штурмы происходят постоянно, без перерыва. Чтобы сдерживать врага, мы днем и ночью проводим аэроразведку и как только обнаруживаем врага, то передаем координаты артиллерии. Работают минометы, отрабатывают танки, чтобы наша пехота могла быть уверена, что ее прикрывают", - отмечает пресс-офицер бригады.

Коваль сообщил, что, если штурмы очень интенсивные, то Силы обороны их максимально отражают FPV-дронами, чтобы сохранить украинских бойцов. "Силы врага, которые собраны на Покровском направлении одним кулаком, превышают количество Сил обороны, поэтому это влияет на ход боя. там не просто мобилизованные воюют, а хорошо подготовленные бойцы, которые применяют различные тактики боя", - подчеркнул он. По его словам, враг чаще применяет артиллерию. При этом добавил, что соотношение по применению дронов сейчас выровнялось, а предыдущий опыт во время дефицита дронов у Сил обороны, когда бойцы научились метко стрелять по врагу, сейчас дает преимущество над противником.

Ситуация на востоке - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Bild, российские войска на востоке медленно приближаются к Покровску, до города им осталось 13 километров, а в DeepState отметили, что враг достиг успеха возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

В то же время бойцы ВСУ рассказали изданию WSJ, что на востоке сейчас ощущается критическая нехватка людей и оружия. Так, враг имеет преимущество в живой силе 1 к 5, и украинские силы обороны вынуждены отправлять в окопы даже поваров и механиков.

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