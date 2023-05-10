Наблюдается изменение подхода к процессу принудительной паспортизации со стороны оккупационных администраций на более агрессивную модель.

Россияне умышленно повреждают украинские паспорта жителей временно оккупированных территорий. Таким образом враг пытается ускорить темпы паспортизации на оккупированных территориях.

"По информации от нашего подполья, такое неофициальное распоряжение было выдано оккупационной администрацией россиян на временно оккупированных территориях Херсонской области, согласно которому российские военные должны делать умышленные механические повреждения украинских паспортов. Сейчас московское руководство оккупантов давит на гауляйтеров и коллаборантов на временно оккупированных территориях, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации", – сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что наблюдается изменение подхода к данному процессу со стороны оккупационных администраций на более агрессивную модель.

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"Россияне предоставляют паспорту РФ статус документа для выживания и решения малейших социально-бытовых нужд. Например от выезда за пределы городов, до медицинских услуг, что фактически ставит местное население в обстоятельства непреодолимой силы", – отмечают в ЦНС.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне принудительно выселяют украинцев, которые отказались получать российский паспорт, из собственных домов. Такие факты зафиксированы в оккупированном Старобельске Луганской области.

Брать паспорта РФ заставляют и жителей оккупированной Херсонщины. Для этого враг проводит рейды и запугивает местное население. Людям угрожают депортацией.

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