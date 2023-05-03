Захватчики не оставляют украинцам выбора.

Россияне продолжают принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области. Захватчики проводят рейды и запугивают местное население.

"Чтобы ускорить этот процесс (паспортизацию – УНИАН), захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что в населенные пункты приезжают пустые автобусы в сопровождении представителей ФСБ, которые под предлогом недавнего указа российского диктатора о депортации с временно оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского, или немедленного выселения с конфискацией имущества.

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Принудительная паспортизация украинцев - последние новости

В Офисе президента отметили, что принудительная паспортизаци указывает на абсолютное насилие захватчиков над украинцами. При этом оккупанты заставляють брать российские паспорта угрозами и насилием.

Так, в Херсонской области захватчики угрожают прекратить выплачивать пенсии, а на блокпостах в Токмаке - отказывают в пропуске местным жителям без российского паспорта

Кроме того, 27 апреля президент РФ Владимир Путин узаконил депортацию жителей незаконно аннексированных территорий Украины, отказавшихся принять российское гражданство.

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