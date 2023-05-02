Артем Лысогор отметил, что семьям с детьми начали угрожать.

Российские оккупанты на временно захваченной территории Луганской области проводят принудительные медосмотры детей. Россияне также спешат с паспортизацией.

По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, родителям детей угрожают в случае, если маленьких украинцев не приведут на осмотр к российским врачам.

"В случае неявки на медосмотр родителям угрожают, что это повлечет снятие с учета в детских больницах, невозможность получения справок для школы и садов, а также направлений к узкопрофильным специалистам в луганских больницах", - сообщил чиновник в Telegram.

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При этом он указал, что для получения водительского удостоверения РФ заключение врача не требуется.

"Торопятся захватчики и с принудительной паспортизацией. В частности, оккупационными властями поручено ускорить выдачу документов России пожилым жителям региона. Так, в одном из районов желание получить паспорт России обнаружили лишь 90 человек пожилого возраста из около 2000. Других предписано паспортизировать до 1 июля", - рассказал Лысогор.

Ситуация в Луганской области - последние новости

29 апреля 2023 года стало известно, что россияне усилили террор в Луганской и Херсонской областях, речь идет об ужесточении фильтрации. Под особое внимание попадают те, кто пользуется сим-картами украинских операторов.

30 апреля сообщалось, что захватчики превратили большинство больниц в военные госпитали, а гражданское население осталось без медпомощи и медикаментов.

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