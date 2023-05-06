В Генштабе отмечают, что после того, как людей выгонят из их домов, они попадают в фильтрационные пункты.

Российские захватчики принудительно выселяют из собственных домов украинцев, которые отказались от получение российского паспорта.

Как сообщает Генштаб ВСУ, такие факты зафиксированы в захваченном россиянами городе Старобельск Луганской области.

"Обычно, в помещение приходят не более двух раз. На третий раз людей и их вещи силой выбрасывают на улицу. Оккупантов не останавливает даже тот факт, что в помещении могут проживать несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что после того, как людей выгонят из их домов, они попадают в фильтрационные пункты. Тем временем их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение.

Принудительная паспортизация украинцев на захваченных территориях

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны заявили, что российские захватчики принудительно выдают паспорта РФ жителям оккупированных территорий, чтобы узаконить репрессии против украинцев. Кроме того, враг использует паспортизацию для дальнейшей принудительной мобилизации наших людей в ряды вражеской армии, а также использование паспортных данных в фальсификации результатов так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинцы на оккупированных территориях могут брать российские паспорта, поскольку от этого в буквальном смысле зависит их жизнь. Позже он уточнил, что Кабмин никогда не согласует сознательное и добровольное получение украинцами российских документов, но отметил, что здесь речь идет о выживании.

В то же время вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рекомендует украинцам ни в коем случае не брать паспорта РФ. Однако, советник офиса президента Михаил Подоляк отметил, что украинцев, которые принудительно получили российские паспорта во время оккупации, не будут преследовать по закону.

Перед этим, 27 апреля, российский военный преступник Владимир Путин разрешил депортацию с территорий, которой Россия пыталась аннексировать, людей, отказавшихся от российских паспортов.

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