Сейчас данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Утром 14 января 2023-го года в Харькове прогремела серия взрывов, есть "прилеты", местные паблики сообщают о столбе черного густого дыма после взрыва.

Информацию о том, что город обстреливает Россия, сначала подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синєгубов, а потом об этом сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре", — написал Терехов. Сейчас данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Позже он уточнил, что было два "прилета".

Видео дня

Как пишут местные Телеграмм-каналы, сразу после взрывов в городе начались проблемы с электроснабжением, метро остановило работу.

Карта тревог по состоянию на утро 14 января 2023-го года

Стоит отметить, что утром 14 января была объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Россия обстреливает Харьков

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты обстреливают Харьков. В городе много разрушенных жилых домов и объектов инфраструктуры.

13 января в результате обстрела российскими оккупантами Купянского района Харьковской области погибли две женщины.

В ночь на 11 января Россия обстреляла Харьков из РСЗО "Смерч" и попала в склад пиротехники в Киевском районе города.

9 января РФ накрыла ракетным ударом рынок поселка Шевченково, два человека погибли, много пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: