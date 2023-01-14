На территории одного из предприятий в Голосеевском районе возник пожар.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия утренней атаки российских оккупантов по Киеву. Они также рассказали, какие именно повреждения вызвал удар.

Как сообщили в пресс-центре службы в официальном Telegram-канале: "В Голосеевском районе по одному адресу в результате падения обломка ракеты на территорию одного из предприятий, возник пожар в складском металлическом здании на площади 20 кв. м и повреждены оконные блоки в рядом расположенном 2-этажном корпусе. К ликвидации последствий привлекалось 15 человек личного состава и 4 единицы техники".

В Днепровском районе, по данным ГСЧС, обломок ракеты упал на открытой территории возле здания одного из предприятий. Из-за этого на площади примерно 25 метров квадратных были повреждены коммуникации, стена и выбиты окна. Пожара на месте не было, поэтому для ликвидации последствий задействовали 9 человек и 2 единицы техники.

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Атака российских оккупантов по столице 14 января: что известно

Примерно в 7 часов утра в столице прогремели взрывы. Сразу после этого зазвучала воздушная тревога. В Киевской городской военной администрации сообщили, что рашисты атаковали город ракетами.

Позже появилась информация о попадании в объект инфраструктуры. Части обломков ракет также приземлились на территорию "Музея Пирогово". К счастью, обошлось без пострадавших.

В ВС ВСУ объяснили, что воздушную тревогу не объявили во время ударов по столице, так как оккупанты использовали баллистические ракеты. А наша армия не обладает техникой для их обнаружения и обезвреживания.

На момент написания новости на всей территории Украины, за исключением западных областей, объявлена тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в воздушном пространстве зафиксированы ракеты.

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