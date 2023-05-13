В результате атаки три человека получили ранения. Госпитализировать пришлось одного из пострадавших.

Российские захватчики попали ударными дронами в хлебзавод и детский сад в Николаеве.

Об этом сообщает глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в Telegram. "Сегодня ночью, в 01:23 враг совершил обстрел Николаева, по предварительной информации ударными дронами иранского производства Shahed-136/131", - сообщил Ким.

В частности, по его словам, из-за попадания боеприпасов поврежден пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. Также в результате обстрела на обоих объектах возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы подразделениями Главного управления ГСЧС в Николаевской области. "Три человека пострадали", - добавил Ким.

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Как уточнил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, зафиксировано два попадания российских снарядов. Один попал в предприятие - Николаевский хлебзавод (обеспечивает хлебом николаевцев и херсонцев), а другой - в детский сад в жилой зоне.

Мэр сказал, что в этой части города нет никаких военных объектов. Автомобильная техника, которая перевозит хлеб в Николаеве и в Херсон, очень изуродована.

По его словам, детский сад готовили к открытию, была убрана территория.

Сенкевич добавил, что двум пострадавшим сразу на месте была оказана помощь, еще одного человека госпитализировали.

"Убитых нет. Это самое главное", - подчеркнул мэр.

Многие дома от взрывной волны остались без окон и дверей.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в результате удара возникло три пожара, общей площадью около 190 кв. м. подразделениям ГСЧС удалось ликвидировать все возгорания.

Повреждений получил жилой дом, разрушено здание на предприятии.

Как добавили в офисе генпрокурора, при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Ночная атака дронами

Российские оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

В частности, ночью над Украиной сбито 17 вражеских дронов "Shahed". Всего был зафиксирован 21 пуск российскими оккупантами ударных беспилотников "Shahed-136/131".

В Киевской области российский беспилотник упал на жилой дом. Ночью над Киевом сбиты все вражеские дроны Shahed.

В Хмельницкой области российским оккупантам удалось поразить объект критической инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в зданиях поблизости. Есть информация о 5 пострадавших от обломков стекла.

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