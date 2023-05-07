В ночь на воскресенье, 7 мая 2023 года, российские оккупационные войска атаковали Николаев. Во время воздушной тревоги в городе прогремели взрывы.
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, зафиксировано три "прихода". При этом зарева в городе видно не было.
Позже он отметил, что вызовов в пожарную службу или полицию не поступало.
"Не буду писать деталей. Вызовов 101/102 не было. Или ПВО, или поле", – отметил Ким.
Воздушная тревога на Николаевщине длилась с 22:09 6 мая до 01:09 7 мая.
Обстрелы украинских городов: последние новости
6 мая оккупанты ударили по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате обстрелов в Никополе получили ранения пятеро мужчин, четверо – попали в больницу. Одна женщина пострадала от атаки по Покровской громаде. В Мировской громаде ранен мужчина.
5 мая россияне массированно ударили ракетами по заводам в Донецкой области. Враг бил по промышленным предприятиям в Славянске и Краматорске. К счастью, обошлось без пострадавших.
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