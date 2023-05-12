Президент анонсировал предоставление украинским военным еще большего количества оружия и возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что россияне в своих мыслях уже проиграли войну в Украине но внутренне готовы к поражению в этой войне.

В традиционном вечернем видеообращении Зеленский отметил необходимость ежедневного давления на российских захватчиков, чтобы их же ощущение поражения "превращалось в их бегство, их ошибки, их потери".

"Российские оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях", - сказал он.

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Президент также в очередной раз поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые уничтожают врагов.

"Готовимся добавить вам, воины, еще больше оружия, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир", - добавил глава государства.

В этом контексте он вспомнил свой сегодняшний разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которым они в частности обсудили оборонное взаимодействие.

"А также дипломатические шаги, которые должны сделать вместе, чтобы приблизить нашу общую победу. Чтобы гарантировать: кто бы ни был агрессором против свободного мира, он завершит таким же позором, как Кремль", - подчеркнул Зеленский.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, вечером 11 мая российские "военкоры" и Telegram-каналы, а также ряд иностранных СМИ со ссылкой на собственные источники среди военных начали сообщать о начале операций для украинского контрнаступления.

В то же время, украинское военно-политическое руководство эту информацию не подтвердило. При этом в Минобороны добавили, что громкие публичные конфликты между главарями сил оккупантов свидетельствуют о том, что в России начали определять виновного в поражении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для контрнаступательных действий украинским военным нужно еще время, в частности для получения дополнительного вооружения от стран-партнеров. В то же время, он подчеркнул, что армия уже готова, однако хочет сохранить жизнь личного состава, поэтому ожидает бронированную технику.

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