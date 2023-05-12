В частности, нанесены удары по бронеавтомобилю "Тигр", РСЗО" Град", двум" Камазам", ПТРК и живой силе врага.

Украинские спецназовцы нанесли ряд ударов FPV-дронами по вражеской технике и личному составу россиян.

В результате ударов ликвидирована вражеская техника и военные, сообщили в СБУ.

"Спецназовцы СБУ устроили" небесную казнь " оккупантам с помощью FPV-дронов. Наши бойцы работают на самых горячих направлениях, ежедневно отправляя российских захватчиков вместе с их военной техникой на "концерты Кобзона", - отметили в СБУ.

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Так, спецназовцы сообщили поражение вражеской техники и живой силы противника.

В частности, нанесены удары по бронеавтомобилю россиян "Тигр" вместе с экипажем, реактивной системе залпового огня "Град", двум "Камазам" и противотанковому ракетному комплексу.

Уничтожение российских оккупантов

Украинские защитники продолжают ежедневно ликвидировать сотни российских захватчиков. Так, всего за сутки, 11 мая, уничтожено около 750 российских оккупантов и несколько десятков единиц вражеской техники.

С 24 февраля 2022 года на войне в Украине россияне потеряли около 197 тыс. 670 своих военных и в том числе более 3,7 тыс. танков, почти 7,3 тыс. боевых бронированных машин, более 3 тыс. артиллерийских систем, почти 560 реактивных систем залпового огня, более 300 самолетов и почти 300 вертолетов.

По данным украинского Генштаба российские террористы продолжают бросать основные сил для атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за прошедшие сутки украинские защитники и Защитницы отбили там 44 атаки врага и нанесли оккупантам значительные потери.

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