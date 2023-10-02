Пострадавших, предварительно, нет.

Российские оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов за пределами Харькова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов за пределами города Харьков, зафиксировано попадание ракет С-300", - заявил он.

Глава ОВА добавил, что по предварительной информации, пострадавших в результате удара нет. Профильные службы работают на местах попаданий.

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Ночная атака РФ 2 октября - подробности

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 2 октября, российские оккупанты атаковали Украину семью беспилотниками типа "Shahed", четыре из них украинские защитники уничтожили. Атака произошла с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия).

В свою очередь руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что враг применял и дронные ударные атаки, и использовал тактическую авиацию, направляя управляемые авиабомбы по территории Херсонской области.

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